Что предусматривает закон об упрощении администрирования НДС

Одно из главных нововведений касается физических лиц-предпринимателей, зарегистрированных плательщиками НДС. Они смогут самостоятельно выбирать квартальный отчетный период вместо ежемесячного. Таким образом, количество отчетных периодов сократится с 12 до 4 в год.

Для этого предпринимателям нужно будет подать соответствующее заявление. Если ФОП хочет перейти на квартальную отчетность сразу после регистрации плательщиком НДС, заявление необходимо подать в течение 15 календарных дней.

Еще одно изменение подразумевает возможность предварительного автоматического заполнения налоговой отчетности и накладных. Государственная налоговая служба сможет использовать для этого информацию, уже имеющуюся в ее информационно-коммуникационных системах. Предпринимателю остается проверить внесенные данные и подать документы.

Также закон предусматривает повышение порога для проведения документальной внеплановой проверки бюджетного возмещения и/или отрицательного значения НДС. Вместо 100 тысяч гривен он составит 1 млн. гривен.

Кроме того, упростят составление сводных налоговых накладных. В частности, это касается случаев непрерывной или ритмичной поставки товаров и услуг покупателям, не зарегистрированным плательщиками НДС, а также получению от них предварительной оплаты.

По замыслу законодателей нововведения должны сократить количество отчетных процедур, время на подготовку документов и административные расходы бизнеса.

Когда заработают изменения

Закон вступает в силу дня, следующего за днем его опубликования. В то же время, отдельные положения начнут действовать позже.

В частности, изменения по квартальному отчетному периоду для ФОП – плательщиков НДС вступают в силу с 1 января 2027 года. С этой же даты начнут действовать отдельные нормы оформления налоговых накладных.

Еще часть положений, касающихся изменений в статьи 14 и 89 Налогового кодекса и переходных положений, вступит в силу с 1 июля 2027 года, но не ранее вступления в силу закона о секьюритизации и облигации с покрытием.

Кабинет Министров должен в течение месяца со дня опубликования закона принять необходимые нормативно правовые акты и привести действующие документы в соответствие с новыми требованиями.

Напомним, 11 ноября Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №16037-д об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость .

Изменения должны упростить взаимодействие налогоплательщиков с контролирующими органами, расширить использование электронных сервисов и усовершенствовать порядок составления налоговой отчетности и накладных.