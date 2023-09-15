Без ПДЧ. У Німеччині виступили за максимально простий шлях України в НАТО

"Важливим аспектом цього є наше зобов'язання підтримувати Україну в модернізації та реформуванні її збройних сил", - заявив міністр оборони.

Пісторіус відзначив, що створення Ради Україна-НАТО було важливим кроком для тісного обміну думками з метою уможливлення подальшого вступу країни до Альянсу.

"Рада сприяє прийняттю спільних рішень на політичному рівні. Вона виходить із переконання, що інтенсивнішою буде наша співпраця, то швидшим буде шлях до НАТО", - відзначив міністр.

Зокрема міністр пояснив, що НАТО вирішило відмовитись від останнього етапу перед запрошенням до вступу, а саме Плану дій щодо членства. Це повинно зробити шлях України до Альянсу якомога простішим.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Під час саміту Україна не отримала прямого запрошення до НАТО від союзників. Як пояснив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, країна зможе отримати запрошення лише тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови".

Водночас члени НАТО погодились, що Україна зможе вступити до Альянсу без Плану дій щодо членства за дещо спрощеною процедурою, аналогічною до тієї, за якою приєдналася Фінляндія і найближчими місяцями вступить Швеція.