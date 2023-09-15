RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Без ПДЧ. В Германии выступили за максимально простой путь Украины в НАТО

Фото: Борис Писториус, министр обороны Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Мир в Украине возможен только при наличии международных гарантий безопасности. НАТО отказалось от ПДЧ для страны, чтобы упростить ей путь в Альянс.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус начала первой Вестфальской мирной конференции в Мюнстере, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Важным аспектом этого является наше обязательство поддерживать Украину в модернизации и реформировании ее вооруженных сил", - заявил министр обороны. 

Писториус отметил, что создание Совета Украина-НАТО было важным шагом для тесного обмена мнениями с целью обеспечения дальнейшего вступления страны в Альянс. 

"Совет способствует принятию совместных решений на политическом уровне. Он исходит из убеждения, что чем интенсивнее будет наше сотрудничество, тем быстрее будет путь в НАТО", - отметил министр. 

В частности министр пояснил, что НАТО решило отказаться от последнего этапа перед приглашением к вступлению, а именно Плана действий по членству. Это должно сделать путь Украины в Альянс как можно проще.

Саммит НАТО в Вильнюсе

В ходе саммита Украина не получила прямого приглашения в НАТО от союзников. Как пояснил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, страна сможет получить приглашение только тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия".

В то же время, члены НАТО согласились, что Украина сможет вступить в Альянс без Плана действий по членству по несколько упрощенной процедуре, аналогичной той, по которой присоединилась Финляндия и в ближайшие месяцы вступит Швеция.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине