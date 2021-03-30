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PayPal запускає розрахунки криптовалютами

Новость на русском → Вівторок 30 березня 2021 18:48
PayPal запускає розрахунки криптовалютами Фото: біткойном можна буде розрахуватися через PayPal (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Міжнародна платіжна система PayPal запускає розрахунки криптовалютами. Такі транзакції будуть доступні користувачам PayPal, які тримають на своїх акаунтах біткойни, Ethereum, Bitcoin Cash і Litecoin.

Про це повідомив президент PayPal Ден Шульман, передає Reuters.

За його словами, з 30 березня клієнти PayPal з США зможуть використовувати криптовалюту для оплати. Користувачі, у яких є біткойни, Ethereum, Bitcoin Cash і Litecoin, зможуть конвертувати їх в фіатні (традиційні) валюти в момент покупки.

Очікується, що найближчим часом сервіс стане доступний у всіх 29 млн торгових точок, які працюють з PayPal.

"Це перший випадок, коли ви може безперешкодно використовувати криптовалюту, як кредитну або дебетову карту в своєму гаманці PayPal", - зазначив Шульман.

PayPal не буде брати комісію за транзакції і дозволить використовувати тільки одну криптовалюту для кожної окремої покупки.

Нагадаємо, в 2019 році PayPal відмовився від участі в проекті кріптовалюти Facebook.

А в минулому році повідомлялося, що Україна відновила переговори з PayPal. На сьогодні користувачам з України функціонал цієї платіжної системи не доступний повною мірою.

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