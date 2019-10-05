PayPal отказалась от участия в проекте криптовалюты Facebook

Международная платежная система PayPal вышла из ассоциации проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании, поступившее в агентство.

В заявлении PayPal указывается, что она планирует сосредоточиться на развитии своего нынешнего бизнеса.

Как отмечает Bloomberg, ранее несколько членов-основателей проекта Libra выражали сомнения в дальнейшем участии, поскольку они заинтересованы в поддержании хороших отношений с финансовыми регуляторами, у которых есть сомнения по поводу инициативы Facebook.

Решение PayPal о выходе из проекта примечательно тем, что Дэвид Маркус, руководитель проекта Facebook по созданию криптовалюты, раньше был президентом PayPal. В блокчейн-подразделении Facebook также много бывших сотрудников PayPal.

Как сообщало РБК-Украина, компания Facebook планирует запуск новой глобальной криптовалюты под названием Libra в первой половине 2020 года. В состав учредителей проекта вошли 28 компаний.

Однако по данным источников издания The Wall Street Journal, из проекта Libra могут выйти Visa и Mastercard.

Проект Facebook подвергся резкой критике финансовых регуляторов и правительств ряда стран. В частности, о намерении заблокировать криптовалюту Libra в Европе заявила Франция.