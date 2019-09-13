Германия поддержала Францию в блокировке криптовалюты от Facebook

Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

В Германии готовы рассмотреть вариант лишь с созданием публичной цифровой валюты

В немецкой консервативной партии заявили, что Германия также будут блокировать криптовалюту Libra от Facebook, вслед за Францией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

По словам члена консервативной партии немецкого Канцлера Ангелы Меркель Томаса Хейлманна, правительство Германии против предоставления разрешения на использование цифровой валюты Facebook Libra в Европейском Союзе.

"До сих пор экономика проделала большую работу по противодействию кризисам и инфляции с помощью мер, принимаемых центральными банками. Как только поставщик цифровой валюты будет доминировать на рынке, это будет довольно сложно для конкурентов", - заявил Хейлманн.

При этом отмечается, что правительство Германии открыто для идеи создания публичной цифровой валюты.

Напомним, ранее Министерство финансов Франции выступило с заявлением, что будет блокировать в Европе развитие криптовалюты Libra. По мнению француского Минфина, планы развития Libra не могут быть реализованы, пока не будут решены проблемы, связанные с риском потребителей и денежным суверенитетом правительства.

Ранее РБК-Украина сообщало, что компания Facebook Inc планирует запуск новой глобальной криптовалюты под названием Libra в первой половине 2020 года. В компании хотят предоставить небанковским потребителям доступ к финансовым услугам.