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PayPal відмовилася від участі в проекті кріптовалюти Facebook

Новини » Економіка    05.10.2019 - 11:57
PayPal відмовилася від участі в проекті кріптовалюти Facebook
Фото: PayPal (flickr.comleweb)

Створення кріптовалюти Libra опинилося під загрозою

Міжнародна платіжна система PayPal вийшла з асоціації проекту Facebook по створенню кріптовалюти Libra. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву компанії, що надійшла в агентство.

У заяві PayPal вказується, що вона планує зосередитися на розвитку свого нинішнього бізнесу.

Як зазначає Bloomberg, раніше кілька членів-засновників проекту Libra висловлювали сумніви в подальшій участі, оскільки вони зацікавлені в підтриманні добрих відносин з фінансовими регуляторами, у яких є сумніви з приводу ініціативи Facebook.

Рішення PayPal про вихід з проекту примітно тим, що Девід Маркус, керівник проекту Facebook по створенню кріптовалюти, раніше був президентом PayPal. У блокчейн-підрозділі Facebook також багато колишніх співробітників PayPal.

Як повідомляло РБК-Україна, компанія Facebook планує запуск нової глобальної кріптовалюти під назвою Libra у першій половині 2020 року. До складу засновників проекту увійшли 28 компаній.

Однак за даними джерел видання The Wall Street Journal, з проекту Libra можуть вийти Visa і Mastercard.

Проект Facebook піддався різкій критиці фінансових регуляторів і урядів низки країн. Зокрема, про намір заблокувати криптовалюту Libra в Європі заявила Франція.

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