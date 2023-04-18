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Паводок в Україні. Більше 300 будинків залишаються підтопленими, - ДСНС

Фото: більше 300 будинків залишаються підтопленими внаслідок паводку в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні, через паводок, залишаються підтопленими близько 330 будинків й більше 1,5 тисячі дворогосподарств.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Як пише ДСНС, в 5 областях підтоплено будинків:

  • в Дніпропетровській області - 170;
  • в Кіровоградській області - 87;
  • в Черкаській області - 42:
  • в Полтавській області - 2;
  • в Чернігівській області - 29;

Також підтоплено 1642 домогосподарства в 6 областях:

  • в Дніпропетровській області - 333;
  • в Кіровоградській області - 323;
  • в Черкаській області - 181:
  • в Полтавській області - 107;
  • в Чернігівській області - 488;
  • в Київській області - 210.

"У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тисяч 108 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська - 29 та Київська - 1", - додає ДСНС.

Фото: більше 300 будинків залишаються підтопленими внаслідок паводку в Україні (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ДСНС попередили про затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових територій в низці населених пунктів.

Також агенство показувало наслідки весняного підтоплення в Києві.

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