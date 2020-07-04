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Паводок у Львівській області: рівень води підніметься на 3 метри

Новини » Суспільство     04.07.2020 - 22:54
Паводок у Львівській області: рівень води підніметься на 3 метри
Фото: паводки в Україні (flickr.com)

Підйом рівня води очікується на річках Дністер і Скрв'яж

У Львівській області внаслідок сильних дощів очікується паводок. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, на вихідних очікується добігання паводкової хвилі з підйомом рівня води.

В річці Дністер на ділянці Розділ-Журавно очікується підйом води на 1,3 - 1,8 метра.

У той же час на річці Стрв'яж біля с. Луки (Самборський район Львівської області) рівень води підніметься на 2,5 - 3,5 метра.

Нагадаємо, у західних областях залишаються підтопленими десять населених пунктів.

Раніше Рада виділила два млрд гривень на подолання наслідків повені на заході України.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Львовская областьпаводокПогода
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