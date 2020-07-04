Паводок у Львівській області: рівень води підніметься на 3 метри

Підйом рівня води очікується на річках Дністер і Скрв'яж
У Львівській області внаслідок сильних дощів очікується паводок. Синоптики оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Так, на вихідних очікується добігання паводкової хвилі з підйомом рівня води.
В річці Дністер на ділянці Розділ-Журавно очікується підйом води на 1,3 - 1,8 метра.
У той же час на річці Стрв'яж біля с. Луки (Самборський район Львівської області) рівень води підніметься на 2,5 - 3,5 метра.
Нагадаємо, у західних областях залишаються підтопленими десять населених пунктів.
Раніше Рада виділила два млрд гривень на подолання наслідків повені на заході України.
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Автор: РБК-Україна