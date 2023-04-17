Паводок в Киеве. Днепр выходит из берегов, до критического уровня остается 50 см

В Киеве наводнение этого года увеличивается от половины до одного метра по сравнению с прошлыми годами. При этом до критического уровня воды в Днепре остается 50-60 см.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Пик наводнения в Киеве

По данным Укргидрометцентра, пик весеннего паводка в Киеве ориентировочно ожидают 22 апреля.

Тем временем в КГГА фиксируют подтопление территорий, которые почти каждый год подтапливаются во время весеннего паводка.

А именно: это острова парка "Муромец", Гидропарк, Труханов остров, залив Галерный, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

В этом году уровень воды на 0,5-1 метра превышает прошлогодний.

Причина подтоплений

Как пояснили в КГГА, главная причина подтоплений - это весенние наводнение и регулярные осадки, которые привели к увеличению воды в реках.

Кроме того уровень Днепра в Киеве всегда регулировался за счет работы каскада днепровских ГЭС. Но, на сегодняшний день Каховская ГЭС не работает в полном технологическом режиме, поэтому другие плотины пытаются скорректировать эту ситуацию.

До критического уровня воды полметра

Отмечено, что Киевские спасатели и синоптики постоянно мониторят уровень Днепра. Но в Укргидрометцентре указывают, что по состоянию на 12:00 17 апреля уровень воды в Днепре составляет 9 359 см (критический уровень - 9 415 см) по Балтийской системе высот.

"До критического уровня воды остается еще 50-60 см. Мы понимаем, что вода может достичь этого уровня, поэтому проводим дополнительные тренировки сил гражданской защиты, спасателей и всех служб, которые могут быть вовлечены в оказание помощи жителям", - отметил директор Департамент муниципальной безопасности Роман Ткачук.

Кто будет заниматься возмещением ущерба?

В КГГА добавляют, если последствия наводнения повлекли за собой повреждение имущества или другой ущерб предприятиям, то эти случаи будут рассматриваться в рамках работы районных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отметим, ранее РБК-Украина публиковало кадры из Гидропарка, который затопило в результате паводка.

Напомним, что в Украине спасатели предупредили о затоплении ряда населенных пунктов.

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