Паводок в Киеве. Днепр выходит из берегов, до критического уровня остается 50 см
В Киеве наводнение этого года увеличивается от половины до одного метра по сравнению с прошлыми годами. При этом до критического уровня воды в Днепре остается 50-60 см.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Пик наводнения в Киеве
По данным Укргидрометцентра, пик весеннего паводка в Киеве ориентировочно ожидают 22 апреля.
Тем временем в КГГА фиксируют подтопление территорий, которые почти каждый год подтапливаются во время весеннего паводка.
А именно: это острова парка "Муромец", Гидропарк, Труханов остров, залив Галерный, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.
В этом году уровень воды на 0,5-1 метра превышает прошлогодний.
Причина подтоплений
Как пояснили в КГГА, главная причина подтоплений - это весенние наводнение и регулярные осадки, которые привели к увеличению воды в реках.
Кроме того уровень Днепра в Киеве всегда регулировался за счет работы каскада днепровских ГЭС. Но, на сегодняшний день Каховская ГЭС не работает в полном технологическом режиме, поэтому другие плотины пытаются скорректировать эту ситуацию.
До критического уровня воды полметра
Отмечено, что Киевские спасатели и синоптики постоянно мониторят уровень Днепра. Но в Укргидрометцентре указывают, что по состоянию на 12:00 17 апреля уровень воды в Днепре составляет 9 359 см (критический уровень - 9 415 см) по Балтийской системе высот.
"До критического уровня воды остается еще 50-60 см. Мы понимаем, что вода может достичь этого уровня, поэтому проводим дополнительные тренировки сил гражданской защиты, спасателей и всех служб, которые могут быть вовлечены в оказание помощи жителям", - отметил директор Департамент муниципальной безопасности Роман Ткачук.
Кто будет заниматься возмещением ущерба?
В КГГА добавляют, если последствия наводнения повлекли за собой повреждение имущества или другой ущерб предприятиям, то эти случаи будут рассматриваться в рамках работы районных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Отметим, ранее РБК-Украина публиковало кадры из Гидропарка, который затопило в результате паводка.
Напомним, что в Украине спасатели предупредили о затоплении ряда населенных пунктов.
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