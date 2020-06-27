Днестр вышел из берегов, пострадали более 20 населенных пунктов

Фото: подтопление (ГСЧС)

В Тернопольской области подтоплены 122 дома

Из-за паводка на Днестре в Тернопольской области насчитали 21 населенный пункт, который пострадал от стихии. Непогода нанесла ущерб в четырех районах.

Об этом в Facebook сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям области.

В частности, в Монастырском, Бучацком, Залищицком и Борщевском районах подтоплены 122 здания. Среди них - областной детский санаторий в Залещиках. Также большая вода затронула почти 740 га сельскохозяйственных угодий в этих районах.

"Из опасной зоны 3-х населенных пунктов Монастырисского района и с. Устечко Залещицкого района отселены 184 человека", - отметили в ГСЧС.

Еще в отдельных районах есть перебои с питьевой водой, поскольку затоплены 73 колодца. Спасатели уже подвезли около двух тонн питьевой воды.

Фото: подтопление (ГСЧС)

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверил, что острая фаза ликвидации наиболее тяжелых последствий наводнения на западе Украины займет около десяти дней.

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Автор: РБК-Украина