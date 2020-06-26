В МВД назвали сроки ликвидации последствий паводков

Фото: наводнение (ГСЧС)

Менее двух недель займет острая фаза ликвидации последствия наводнений

Острая фаза ликвидации самых тяжелых последствий наводнения на западе Украины займет около десяти дней. Это будут работы для восстановления самых необходимых объектов.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

По его словам, министерство перебросило все силы для того, чтобы побыстрее побороть последствия стихии.

"Но все равно, есть тяжелейшая ручная работа, когда люди просто разбирают завалы деревьев, которые перегораживают мосты. Это гигантская проблема, 10 дней будет идти острая фаза, когда мы будем ликвидировать самые серьезные (последствия паводков, - ред.)", - сказал Аваков.

Он уточнил, что день-два будут длиться работы в Верховинском районе.

"Сможем восстановить дорогу. Сегодня над этим работали", - заявил Аваков.

Министр также отметил, что для ликвидации последствий стихии задействовано 1,5 тысячи нацгвардейцев и спасателей.

Напомним, в Закарпатской области ущерб от разрушительных паводков оценили в 176 млн гривен.

Также в Черновцах паводки повлекли убытки на минимум 8 млн гривен - затопило рынки, улицы и частные дома.

Кроме того, наводнения в западных областях Украины нанесли миллионные убытки инфраструктуре.

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Автор: Анастасия Светлевская