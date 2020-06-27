Паводки йдуть в Одеську область, на сході спека і небезпека пожеж

Фото: паводки на заході України (dsns.gov.ua)

У нижній течії Дністра буде підтоплено кілька населених пунктів

Паводки на заході України загрожують підтопленнями і в Одеській області, найближчими днями очікується вихід Дністра з берегів. А на сході та півдні країни очікується висока пожежна небезпека.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 27-28 червня річках басейну Прип'яті очікується підйом рівня води ще на 0,1-0,7 м, у Волинській області очікуються підтоплення в районі Любешіва. Підйом води у Дністрі і скиди з Дністровської ГЕС загрожують підтопленням ряду населених пунктів Вінницької області в районі Могилів-Подільського та Ямполя.

Кілька днів поспіль 27-30 червня очікується підйом рівнів води в нижній течії Дністра в Одеській області. Тут вода підніметься на 0,2-0,5 м, при цьому можливе затоплення заплави, сільгосп угідь і окремих об'єктів в населених пунктах Біляївського району, а також траси Одеса-Рені.

Крім того, 27-28 червня у східних, Сумській областях та в Криму, 29 червня в Запорізькій області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, на ранок 27 червня через паводки на заході України залишаються підтопленими майже 4 тисячі будинків.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що гостра фаза ліквідації наслідків повені займе близько десяти днів.

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Автор: РБК-Україна