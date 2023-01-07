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Павлюк про загрозу наступу на Київ: можливі варіанти агресії в найближчі місяці

Фото: командувач угруповання сил і засобів оборони столиці Олександр Павлюк (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Безпосередньої загрози повторного вторгнення ворога з боку Білорусі на північ немає. Українські військові розглядають можливі варіанти агресії в найближчі місяці, але для цього РФ потрібно перекинути достаньо сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в інтерв'ю "Суспільному".

"На цей момент безпосередньої загрози немає. У росіян немає відповідних сил і засобів. На території, що є кордоном між Україною і Білоруссю, є певні угрупування. Але, враховуючи наш потенціал, малоймовірно, що вони будуть мати успіх", - заявив Павлюк.

За його словами, все, що зараз робиться - це стримуються наші сили на північному кордоні для того, щоб ми не могли перекинути їх на схід.

"Також йде окупація Білорусі військовими силами, які розміщуються на полігонах, скоріше за все, на довготривалий час. І майбутнього Білорусі, як самостійної країни не буде", - зазначив Павлюк.

Генерал звертає увагу, що для повторної спроби наступу на Київ росіянам потрібно перекинути в Білорусь достатньо сил і засобів.

"Ми розглядаємо можливі варіанти агресії в найближчі місяці. Але для цього потрібно перекинути відповідні сили й засоби, які зараз Росією відновлюються на їхніх полігонах. Поки що таких намірів ми не бачимо, але готуємось до них", - підсумував Павлюк.

Нагадаємо, раніше генерал Павлюк заявляв, що українські військові готуються до можливого повторного вторгнення росіян з Білорусі. Сили оборони планують зупинити ворога ще на кордоні.

Додамо, як нещодавно розповіли в ДПСУ, на кордоні з Білоруссю наразі не фіксується переміщення ворогом техніки чи особового складу. Ситуація залишається контрольованою.

При цьому Росія продовжує перекидати свою техніку в Білорусь. Вчора росіяни відправили туди ще три ешелони.

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