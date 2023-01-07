Павлюк об угрозе наступления на Киев: возможны варианты агрессии в ближайшие месяцы

"На данный момент непосредственной угрозы нет. У россиян нет соответствующих сил и средств. На территории, являющейся границей между Украиной и Беларусью, есть определенные группировки. Но, учитывая наш потенциал, маловероятно, что они будут иметь успех", - заявил Павлюк.

По его словам, все, что сейчас делается - это сдерживаются наши силы на северной границе для того, чтобы мы не могли перебросить их на восток.

"Также идет оккупация Беларуси размещающимися на полигонах военными силами, скорее всего, на долгое время. И будущего Беларуси, как самостоятельной страны не будет", - отметил Павлюк.

Генерал обращает внимание, что для повторной попытки наступления на Киев россиянам нужно перебросить в Белорусь достаточно сил и средств.

"Мы рассматриваем возможные варианты агрессии в ближайшие месяцы. Но для этого нужно перебросить соответствующие силы и средства, которые сейчас Россией восстанавливаются на их полигонах. Пока таких намерений мы не видим, но готовимся к ним", - подытожил Павлюк.

Напомним, ранее генерал Павлюк заявлял, что украинские военные готовятся к возможному повторному вторжению россиян из Беларуси. Силы обороны планируют остановить врага еще на границе.

Добавим, как недавно рассказали в ГПСУ, на границе с Беларусью не фиксируется перемещение врагом техники или личного состава. Ситуация остается контролируемой.

При этом Россия продолжает опрокидывать свою технику в Беларусь. Вчера россияне отправили туда еще три эшелона.

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