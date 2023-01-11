UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Павлограді затримали трьох колаборантів, які підтримували окупацію України

Фото: У Павлограді затримали трьох колаборантів, які підтримували окупацію України (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці виявили трьох жителів Павлограду (Дніпропетровська область), які підтримували армію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Дніпропетровської обласної прокуратури.

"Троє мешканців м. Павлоград, використовуючи власні акаунти у забороненій соцмережі, поширювали антиукраїнські дописи", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що ці особи підтримували дії РФ та заперечували тимчасову окупацію російськими військами частини території України. Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання підозрюваних вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які використовувались в протиправній діяльності.

Всі троє отримали підозри у колабораційній діяльності.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали понад 600 шпигунів та російських диверсантів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Начальник служби безпеки одного з підприємств Харківської області активно підтримував російських загарбників. Під час окупації частини регіону він допомагав РФ, проте правоохоронці виявили його та затримали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниПавлоградДніпропетровська областьВійна в Україні