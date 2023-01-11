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Під Куп’янськом затримали чоловіка, який допомагав РФ будувати фортифікаційні споруди

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Україна, Середа 11 січня 2023 17:04
Під Куп’янськом затримали чоловіка, який допомагав РФ будувати фортифікаційні споруди Фото: Під Куп’янськом затримали чоловіка, який допомагав РФ будувати фортифікаційні споруди (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Начальник служби безпеки одного з підприємств Харківської області активно підтримував російських загарбників. Під час окупації частини регіону він допомагав РФ, проте правоохоронці виявили його та затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Він добровільно надав окупантам склади та ангари підприємства для розміщення військової техніки та особового складу російської армії", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що підозрюваний передав російським військовослужбовцям транспортні засоби та навантажувач компанії, які він перед цим перегнав з території підприємства на територію свого будинку.

"Вказану техніку окупанти використовували для перевезення будівельних матеріалів та будівництва фортифікаційних споруд проти ЗСУ", - додали у прокуратурі.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у колабораційній діяльності та помістили його під варту. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Служба безпеки затримала у Харківській області колаборантів, які допомагали перекидати російські воєнні ешелони в Україну.

Головний інженер комбінату хлібопродуктів у Куп‘янську під час окупації міста пішов на співпрацю з РФ та вивозив зерно у Ростов-на-Дону. Після деокупації міста правоохоронці виявили його та помістили під варту.

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