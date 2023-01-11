Під Куп’янськом затримали чоловіка, який допомагав РФ будувати фортифікаційні споруди
Начальник служби безпеки одного з підприємств Харківської області активно підтримував російських загарбників. Під час окупації частини регіону він допомагав РФ, проте правоохоронці виявили його та затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.
"Він добровільно надав окупантам склади та ангари підприємства для розміщення військової техніки та особового складу російської армії", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що підозрюваний передав російським військовослужбовцям транспортні засоби та навантажувач компанії, які він перед цим перегнав з території підприємства на територію свого будинку.
"Вказану техніку окупанти використовували для перевезення будівельних матеріалів та будівництва фортифікаційних споруд проти ЗСУ", - додали у прокуратурі.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру у колабораційній діяльності та помістили його під варту. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що Служба безпеки затримала у Харківській області колаборантів, які допомагали перекидати російські воєнні ешелони в Україну.
Головний інженер комбінату хлібопродуктів у Куп‘янську під час окупації міста пішов на співпрацю з РФ та вивозив зерно у Ростов-на-Дону. Після деокупації міста правоохоронці виявили його та помістили під варту.
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