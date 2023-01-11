Під Куп’янськом затримали чоловіка, який допомагав РФ будувати фортифікаційні споруди

Начальник служби безпеки одного з підприємств Харківської області активно підтримував російських загарбників. Під час окупації частини регіону він допомагав РФ, проте правоохоронці виявили його та затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Він добровільно надав окупантам склади та ангари підприємства для розміщення військової техніки та особового складу російської армії", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що підозрюваний передав російським військовослужбовцям транспортні засоби та навантажувач компанії, які він перед цим перегнав з території підприємства на територію свого будинку.

"Вказану техніку окупанти використовували для перевезення будівельних матеріалів та будівництва фортифікаційних споруд проти ЗСУ", - додали у прокуратурі.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у колабораційній діяльності та помістили його під варту. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.