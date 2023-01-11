RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Павлограде задержали трех коллаборантов, поддерживавших оккупацию Украины

Фото: В Павлограде задержали трех коллаборантов, поддерживавших оккупацию Украины (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили троих жителей Павлограда (Днепропетровская область), поддерживавших армию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Днепропетровской областной прокуратуры.

"Три жителя г. Павлоград, используя собственные аккаунты в запрещенной соцсети, распространяли антиукраинские сообщения", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что эти лица поддерживали действия РФ и отрицали временную оккупацию российскими войсками части территории Украины. Во время санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых изъята компьютерная техника и мобильные телефоны, которые использовались в противоправной деятельности.

Все трое получили подозрения в коллаборационной деятельности.

Напомним, что стражи порядка задержали более 600 шпионов и российских диверсантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Начальник службы безопасности одного из предприятий Харьковской области активно поддерживал российских захватчиков. Во время оккупации части региона он помогал РФ, однако стражи порядка обнаружили его и задержали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныПавлоградДнепропетровская областьВойна в Украине