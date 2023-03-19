У Павлограді та Новомосковську ліквідували наслідки ударів росіян

Сьогодні, 19 березня, у Павлограді та Новомосковську завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Новомосковська Сергія Рєзніка та місцеві ЗМІ.

За словами мера Новомосковська, надзвичайники закінчили роботи з ліквідації наслідків нічної атаки на об’єкт критичної інфраструктури в місті.

"Дякую за професіональну та самовіддану роботу!", - заявив Резнік.

Крім того, мер міста Павлоград повідомив, що в місті теж закінчили роботи з ліквідації наслідків атаки на об’єкт критичної інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 18 березня росіяни вдарили по Павлограду 2 безпілотниками.

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