В Павлограде и Новомосковске ликвидировали последствия ударов россиян
Сегодня, 19 марта, в Павлограде и Новомосковске завершились работы по ликвидации последствий российской атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Новомосковска Сергея Резника и местные СМИ.
По словам мэра Новомосковска, чрезвычайники закончили работы по ликвидации последствий ночной атаки на объект критической инфраструктуры в городе.
"Спасибо за профессиональную и самоотверженную работу!", - заявил Резник.
Кроме того, мэр города Павлоград сообщил, что в городе тоже закончили работу по ликвидации последствий атаки на объект критической инфраструктуры.
Напомним, в ночь на 18 марта россияне ударили по Павлограду 2 беспилотниками.
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