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У Павлограді світло повернули понад 40 тисячам абонентів: роботи з відновлення тривають

Понеділок 12 лютого 2024 19:52
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У Павлограді світло повернули понад 40 тисячам абонентів: роботи з відновлення тривають Ілюстративне фото: енергетики відновили живлення у Павлограді (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Енергетики заживили понад 40 тисяч споживачів у Павлограді та прилеглих районах, які було знеструмлено в результаті чергової атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"Енергетикам вдалося заживити понад 40 тисяч абонентів, які були знеструмлені через нічну атаку дронами", - сказано у повідомленні.

У відомстві пояснили, що вночі було підключено 24 тисячі споживачів, це сталося від разу після того, як відповідний дозвіл було отримано від військових.

"Оперативно заживлено за резервними схемами сім шахт та об’єкти промисловості, які теж були знеструмлені внаслідок атаки. Вдень енергетики підключили близько 17 тисяч знеструмлених абонентів", - розповіли енергетики.

Станом на 19:00 без електропостачання залишається ще близько 12 тисяч споживачів. Тривають роботи з усунення наслідків атаки і відновлення стабільного електропостачання в регіоні.

Удар РФ по Павлограду

Нагадаємо, увечері 11 лютого цієї ночі в Україні було оголошено повітряну тривогу в ряді областей через загрозу ворожих ударів із застосуванням дронів-камікадзе та ракет - війська РФ вчергове запустили "Шахеди" в бік України.

Пізно ввечері у неділю під удар дронів потрапив Павлоград Дніпропетровської області. Як розповів голова ОВА Сергій Лисак, внаслідок атаки частина населених пунктів знеструмлена, і виникли перебої з водою.

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