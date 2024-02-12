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В Павлограде свет вернули более 40 тысяч абонентов: работы по восстановлению продолжаются

Понедельник 12 февраля 2024 19:52
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В Павлограде свет вернули более 40 тысяч абонентов: работы по восстановлению продолжаются Иллюстративное фото: энергетики возобновили питание в Павлограде (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Энергетики заживили более 40 тысяч потребителей в Павлограде и близлежащих районах, обесточенных в результате очередной атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"Энергетикам удалось заживить более 40 тысяч абонентов, которые были обесточены из-за ночной атаки дронами", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что ночью было подключено 24 тысячи потребителей, это произошло сразу после того, как соответствующее разрешение было получено от военных.

"Оперативно заживлены по резервным схемам семь шахт и объекты промышленности, которые тоже были обесточены в результате атаки. Днем энергетики подключили около 17 тысяч обесточенных абонентов", - рассказали энергетики.

По состоянию на 19.00 без электроснабжения остается еще около 12 тысяч потребителей. Продолжаются работы по устранению последствий атаки и возобновлению стабильного электроснабжения в регионе.

Удар РФ по Павлограду

Напомним, вечером 11 февраля этой ночью в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей из-за угрозы вражеских ударов с применением дронов-камикадзе и ракет - войска РФ в очередной раз запустили "Шахеды" в сторону Украины.

Поздним вечером в воскресенье под удар дронов попал Павлоград Днепропетровской области. Как рассказал глава ОВА Сергей Лысак, в результате атаки часть населенных пунктов обесточена, и возникли перебои с водой.

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