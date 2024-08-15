У Павлограді сталася пожежа після вибуху: є постраждалий

Лисак підтвердив, що у Павлограді було гучно, але не вказав, чи це було унаслідок атаки ворога.

За його словами, після вибуху в нежитловій будівлі сталася пожежа.

"Постраждав 21-річний хлопець. Він у лікарні в стані середньої тяжкості", - зазначив голова ОВА.

Наразі деталі інциденту уточнюються. На місці події працюють відповідні служби. Вживаються заходи для ліквідації наслідків.

Нагадаємо, у місті Павлоград сьогодні, 15 серпня, пролунав потужний вибух. Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 12:06. Місцеві Telegram-канали повідомляли, що вибух був перед оголошенням повітряної тривоги. У мережі також публікували кадри з димом.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу ударів балістики з північно-східного напрямку, а також про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку та в акваторії Азовського моря.