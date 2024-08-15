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У Павлограді сталася пожежа після вибуху: є постраждалий

Ілюстративне фото: у Павлограді спалахнула пожежа після вибуху (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Павлограді Дніпропетровської області у четвер, 15 серпня, спалахнула пожежа після вибуху. Постраждав 21-річний хлопець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

Лисак підтвердив, що у Павлограді було гучно, але не вказав, чи це було унаслідок атаки ворога.

За його словами, після вибуху в нежитловій будівлі сталася пожежа.

"Постраждав 21-річний хлопець. Він у лікарні в стані середньої тяжкості", - зазначив голова ОВА.

Наразі деталі інциденту уточнюються. На місці події працюють відповідні служби. Вживаються заходи для ліквідації наслідків.

Нагадаємо, у місті Павлоград сьогодні, 15 серпня, пролунав потужний вибух. Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 12:06. Місцеві Telegram-канали повідомляли, що вибух був перед оголошенням повітряної тривоги. У мережі також публікували кадри з димом.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу ударів балістики з північно-східного напрямку, а також про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку та в акваторії Азовського моря.

Додамо, що цієї ночі окупанти атакували Україну ракетами та "Шахедами". Росіяни випустили з різних напрямків 29 дронів-камікадзе та три авіаційні ракети Х-59

Силам ППО вдалося збили всі ворожі безпілотники. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

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ПавлоградДніпропетровська областьПожежаВибух