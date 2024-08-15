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В Павлограде произошел пожар после взрыва: есть пострадавший

Иллюстративное фото: в Павлограде вспыхнул пожар после взрыва (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Павлограде Днепропетровской области в четверг, 15 августа, вспыхнул пожар после взрыва. Пострадал 21-летний парень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

Лысак подтвердил, что в Павлограде было громко, но не указал, было ли это вследствие атаки врага.

По его словам, после взрыва в нежилом здании произошел пожар.

"Пострадал 21-летний парень. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести", - отметил глава ОВА.

В настоящее время детали инцидента уточняются. На месте происшествия работают соответствующие службы. Принимаются меры по ликвидации последствий.

Напомним, в городе Павлоград сегодня, 15 августа, прогремел мощный взрыв. Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 12:06. Местные Telegram-каналы сообщали, что взрыв прогремел перед объявлением воздушной тревоги. В сети также публиковали кадры с дымом.

Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе ударов баллистики с северо-восточного направления, а также об активности российской тактической авиации на северо-восточном направлении и акватории Азовского моря.

Добавим, что этой ночью оккупанты атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Россияне выпустили из разных направлений 29 дронов-камикадзе и три авиационные ракеты Х-59

Силам ПВО удалось сбить все вражеские беспилотники. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

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ПавлоградДнепропетровская областьПожарВзрыв