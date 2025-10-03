У Павлограді пролунали вибухи на тлі загрози балістики

Удари по Донецькій області

Нагадаємо, сьогодні, 3 жовтня, під час загрози балістики російські окупанти атакували Донецьку область.

Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, ціллю окупантів став об'єкт енергетичної інфраструктури.

Після вибухів у Костянтинівці та Дружківці повністю зникло світло. При цьому Краматорськ був знеструмлений частково.

Філашкін зазначив, що українські енергетики розпочнуть ремонт, коли це дозволить безпекова ситуація.

До речі, цього тижня росіяни також завдали масованого удару по енергооб'єктах України. Через це понад 300 тисяч людей в Чернігівській області залишилися без електропостачання.