В Павлограде прозвучали взрывы на фоне угрозы баллистики

Удары по Донецкой области

Напомним, сегодня, 3 октября, во время угрозы баллистики российские оккупанты атаковали Донецкую область.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, целью оккупантов стал объект энергетической инфраструктуры.

После взрывов в Константиновке и Дружковке полностью пропал свет. При этом Краматорск был обесточен частично.

Филашкин отметил, что украинские энергетики начнут ремонт, когда это позволит ситуация с безопасностью.

К слову на этой неделе россияне также нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. Из-за этого более 300 тысяч человек в Черниговской области остались без электроснабжения.