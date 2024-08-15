У Павлограді Дніпропетровської області пролунав вибух

Як зазначають місцеві жителі, вибух був потужний. Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 12:06. Проте у мережі пишуть, що вибух у Павлограді був перед сиреною.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Також військові повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та в акваторії Азовського моря. Була оголошена загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Карта повітряних тривог станом на 12:20