В Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв

Ночная атака врага

В ночь на 15 августа Россия нанесла комбинированный удар по Украине. Оккупанты выпустили 29 дронов-камикадзе иранской разработки, а также три управляемые авиационные ракеты Х-59.

Украинские защитники уничтожили все "Шахеды", которыми Россия атаковала Украину. ПВО работала в восьми областях - Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской. По предварительным данным, в результате вражеской атаки попаданий не было.

Напомним, что вчера, 14 августа, российские оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Черниговской и Житомирской областях.

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