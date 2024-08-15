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В Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв

Фото: в Павлограде прогремел взрыв 15 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв прогремел в городе Павлоград Днепропетровской области 15 августа. В сети отмечают, что это произошло до объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечают местные жители, взрыв был сильный. Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 12:06. Однако в сети пишут, что взрыв в Павлограде был перед сиреной.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из северо-восточного направления.

Также военные сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и акватории Азовского моря. Была объявлена угроза применения авиационных средств поражения.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:20

 

Ночная атака врага

В ночь на 15 августа Россия нанесла комбинированный удар по Украине. Оккупанты выпустили 29 дронов-камикадзе иранской разработки, а также три управляемые авиационные ракеты Х-59.

Украинские защитники уничтожили все "Шахеды", которыми Россия атаковала Украину. ПВО работала в восьми областях - Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской. По предварительным данным, в результате вражеской атаки попаданий не было.

Напомним, что вчера, 14 августа, российские оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Черниговской и Житомирской областях.

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