В Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв

Взрыв прогремел в городе Павлоград Днепропетровской области 15 августа. В сети отмечают, что это произошло до объявления воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Как отмечают местные жители, взрыв был сильный. Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 12:06. Однако в сети пишут, что взрыв в Павлограде был перед сиреной.
Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из северо-восточного направления.
Также военные сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и акватории Азовского моря. Была объявлена угроза применения авиационных средств поражения.
Карта воздушных тревог по состоянию на 12:20
В ночь на 15 августа Россия нанесла комбинированный удар по Украине. Оккупанты выпустили 29 дронов-камикадзе иранской разработки, а также три управляемые авиационные ракеты Х-59.
Украинские защитники уничтожили все "Шахеды", которыми Россия атаковала Украину. ПВО работала в восьми областях - Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской. По предварительным данным, в результате вражеской атаки попаданий не было.
Напомним, что вчера, 14 августа, российские оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Черниговской и Житомирской областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.