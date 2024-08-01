У Павлограді було чути вибухи

У районі міста Павлоград Дніпропетровської області сьогодні ввечері, 1 серпня, пролунали вибухи. В цей час в регіоні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Дніпро".
Зазначається, що вибухи у Павлограді було чути близько 23:06.
При цьому представники місцевої влади не повідомляли, з чим можуть бути пов'язані вибухи, та не інформували стосовно можливих "прильотів" чи наслідків ворожої повітряної атаки.
Додамо також, перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння з північного сходу.
Нагадаємо, населені пункти Дніпропетровської області страждають від російських обстрілів регулярно. Найбільше ударів окупантів припадає на південь регіону, зокрема на Нікополь та район.
Так, раніше сьогодні, 1 серпня, росармія гатила по Нікополю з артилерії, і внаслідок атак у місті загинули дві жінки, були руйнування.
Також повідомлялося, що у ніч проти 31 липня в районі міста Дніпро було чути вибухи, а вже вранці стало відомо, що у Дніпровському районі був збитий ворожий "Шахед".
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