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У Павлограді було чути вибухи

Фото: у Павлограді пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У районі міста Павлоград Дніпропетровської області сьогодні ввечері, 1 серпня, пролунали вибухи. В цей час в регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Дніпро".

Зазначається, що вибухи у Павлограді було чути близько 23:06.

При цьому представники місцевої влади не повідомляли, з чим можуть бути пов'язані вибухи, та не інформували стосовно можливих "прильотів" чи наслідків ворожої повітряної атаки.

Додамо також, перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння з північного сходу.

Удари РФ по Дніпропетровській області

Нагадаємо, населені пункти Дніпропетровської області страждають від російських обстрілів регулярно. Найбільше ударів окупантів припадає на південь регіону, зокрема на Нікополь та район. 

Так, раніше сьогодні, 1 серпня, росармія гатила по Нікополю з артилерії, і внаслідок атак у місті загинули дві жінки, були руйнування.

Також повідомлялося, що у ніч проти 31 липня в районі міста Дніпро було чути вибухи, а вже вранці стало відомо, що у Дніпровському районі був збитий ворожий "Шахед".

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ПавлоградДніпропетровська областьВибухи