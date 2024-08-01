В Павлограде были слышны взрывы

Отмечается, что взрывы в Павлограде были слышны около 23:06.

При этом представители местных властей не сообщали, с чем могут быть связаны взрывы, и не информировали о возможных "прилетах" или последствиях вражеской воздушной атаки.

Добавим также, что перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ заявляли об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения с северо-востока.

Удары РФ по Днепропетровской области

Напомним, населенные пункты Днепропетровской области страдают от российских обстрелов регулярно. Больше всего ударов оккупантов приходится на юг региона, в частности на Никополь и район.

Так, ранее сегодня, 1 августа, росармия били по Никополю из артиллерии, и в результате атак в городе погибли две женщины, были разрушения.

Также сообщалось, что в ночь на 31 июля в районе города Днепр были слышны взрывы, а уже утром стало известно, что в Днепровском районе был сбит вражеский "Шахед".