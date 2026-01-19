Павло Єлізаров став заступником командувача ПС: відповідатиме за "малу ППО"

"В армії його знають - Лазар, спецпідрозділ, який працює, працює ефективно. Разом із міністром оборони України та військовим командуванням має бути розроблена - і буде розроблена - нова організація для всього компонента саме такого захисту неба", - написав президент.

Федоров наголосив, що підписав наказ про призначення Єлизарова заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ, який відповідатиме за розвиток малої ППО. Міністр назвав його "одним з найефективніших командирів".

Що відомо про Павла Єлізарова

Павло Єлізаров народився у Кишиневі у 1968 році. У 2025 році закінчив Національний університет оборони України, здобувши стратегічний рівень військової освіти (L-4) та професійну кваліфікацію "офіцер стратегічного рівня".

24 лютого 2022 року він вступив до лав ТрО. Згодом, після завершення боїв за Київ Павла Єлізарова та його групу перевели до ССО ЗСУ - він брав участь у боях на Запоріжжі, де почав застосовувати дрони.

Єлізаров налагодив виробництво важких дронів та створив окремий загін спеціального призначення Lasar’s group, який спеціалізується на використанні безпілотників.

Під керівництвом Єлізарова підрозділ Lasar’s group став одним із найрезультативніших у Силах оборони. Загалом він знищив ворожої техніки на понад 13 млрд доларів.

Lasar’s group знищив кожен п’ятий російський танк. У грудні 2025 року підрозділ перетворив на брухт 364 гармати та 12 РСЗВ росіян.