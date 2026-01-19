RU

Павел Елизаров стал заместителем командующего ВС: будет отвечать за "малую ПВО"

Фото: Павел Елизаров (t.me/zedigital)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 19 января, украинский лидер Владимир Зеленский согласовал назначение Павла Елизарова на должность заместителя командующего Воздушных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского и министра обороны Михаила Федорова в Telegram.

"В армии его знают - Лазарь, спецподразделение, которое работает, работает эффективно. Вместе с министром обороны Украины и военным командованием должна быть разработана - и будет разработана - новая организация для всего компонента именно такой защиты неба", - написал президент.

Федоров отметил, что подписал приказ о назначении Елизарова заместителем командующего Воздушных Сил ВСУ, который будет отвечать за развитие малой ПВО. Министр назвал его "одним из самых эффективных командиров".

Что известно о Павле Елизарове

Павел Елизаров родился в Кишиневе в 1968 году. В 2025 году окончил Национальный университет обороны Украины, получив стратегический уровень военного образования (L-4) и профессиональную квалификацию "офицер стратегического уровня".

24 февраля 2022 года он вступил в ряды ТрО. Впоследствии, после завершения боев за Киев Павла Елизарова и его группу перевели в ССО ВСУ - он участвовал в боях в Запорожье, где начал применять дроны.

Елизаров наладил производство тяжелых дронов и создал отдельный отряд специального назначения Lasar's group, который специализируется на использовании беспилотников.

Под руководством Елизарова подразделение Lasar's group стало одним из самых результативных в Силах обороны. В целом оно уничтожило вражеской техники на более чем 13 млрд долларов.

Lasar's group уничтожило каждый пятый российский танк. В декабре 2025 года подразделение превратило на металлолом 364 пушки и 12 РСЗО россиян.

 

Антидроновой купол Украины

Напомним, Федоров заявил, что сейчас задачей украинского военного командования является создание антидронового купола. По словам министра, он необходим для уничтожения угрозы еще на подлете.

Владимир ЗеленскийПВОМихаил ФедоровВоздушные силы УкраиныВойна в Украине