Павел зробив заяву щодо війни в Україні та безпеки Чехії

Президент Чехії Петр Павел наголосив на необхідності зробити все, щоб війна в Україні не поширилася на територію його країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny.

Павел наголосив, що потрібно зробити все не лише для того, щоб припинити війну в Україні, але й щоб жоден з них не приїхав до Чеської Республіки. "Якщо сьогодні в Україні йде війна, і люди гинуть так само без потреби, так само абсурдно, як це було тут, з причин, яких багато хто з нас навіть не розуміє, ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб не лише припинити війну в Україні, але й запобігти тому, щоб вона дійшла до нас, як це було в минулому", - сказав він.