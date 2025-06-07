Павел сделал заявление о войне в Украине и безопасности Чехии

Президент Чехии Петр Павел отметил необходимость сделать все, чтобы война в Украине не распространилась на территорию его страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.

Павел подчеркнул, что нужно сделать все не только для того, чтобы прекратить войну в Украине, но и чтобы ни один из них не приехал в Чешскую Республику. "Если сегодня в Украине идет война, и люди гибнут так же без надобности, так же абсурдно, как это было здесь, по причинам, которых многие из нас даже не понимают, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы не только прекратить войну в Украине, но и предотвратить то, чтобы она дошла до нас, как это было в прошлом", - сказал он.