Павел закликав до всеосяжного плану відновлення України:назвав головні аспекти

Україна потребує всеосяжного плану відновлення, який передбачатиме низку стовпів, зокрема, широкої політичної коаліції й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Чехії Петра Павела під час виступу на конференції з відновлення України.
Як пояснив президент Чехії, план передбачатиме:
"Ми маємо залучати такі інструменти, як спільні запозичення та заморожені російські ресурси для зусиль щодо відновлення", - додав він.
З 10 по 11 липня проходить Конференція з питань відновлення України, що продовжує серію політичних заходів високого рівня, присвячених швидкому відновленню та довгостроковій реконструкції України.
Під час сьогоднішньої конференції Зеленський закликав створити коаліцію відновлення України за зразком плану Маршалла.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.