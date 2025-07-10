Павел закликав до всеосяжного плану відновлення України:назвав головні аспекти

Конференція з відновлення України

З 10 по 11 липня проходить Конференція з питань відновлення України, що продовжує серію політичних заходів високого рівня, присвячених швидкому відновленню та довгостроковій реконструкції України.

Під час сьогоднішньої конференції Зеленський закликав створити коаліцію відновлення України за зразком плану Маршалла.

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