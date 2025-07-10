Павел призвал к всеобъемлющему плану восстановления Украины: назвал главные аспекты

Конференция по восстановлению Украины

С 10 по 11 июля проходит Конференция по вопросам восстановления Украины, продолжающая серию политических мероприятий высокого уровня, посвященных быстрому восстановлению и долгосрочной реконструкции Украины.

Во время сегодняшней конференции Зеленский призвал создать коалицию восстановления Украины по образцу плана Маршалла.

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