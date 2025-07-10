Павел призвал к всеобъемлющему плану восстановления Украины: назвал главные аспекты

Украина нуждается во всеобъемлющем плане восстановления, который будет предусматривать ряд столпов, в частности, широкой политической коалиции и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Чехии Петра Павела во время выступления на конференции по восстановлению Украины.
Как пояснил президент Чехии, план будет предусматривать:
"Мы должны привлекать такие инструменты, как совместные заимствования и замороженные российские ресурсы для усилий по восстановлению", - добавил он.
С 10 по 11 июля проходит Конференция по вопросам восстановления Украины, продолжающая серию политических мероприятий высокого уровня, посвященных быстрому восстановлению и долгосрочной реконструкции Украины.
Во время сегодняшней конференции Зеленский призвал создать коалицию восстановления Украины по образцу плана Маршалла.
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