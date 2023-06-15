Павел про приєднання НАТО до війни: розсудливий політик відкине такий варіант

"Я думаю, що у цьому питанні змін не буде. Неважливо, війська НАТО приєднаються до операції на самому початку чи в її кінці. Юридично це не матиме різниці. Яка б країна чи група країн не приєдналася до конфлікту, це, за визначенням, означатиме, що НАТО приєдналося до війни проти Росії", - заявив Павел.

За словами президента Чехії, ніхто не бажає війни НАТО та Росії, попри слабкість російської армії та її країни. Ймовірно за такого сценарію країна-окупант захоче використати ядерну зброю.

"Вони неодноразово про це казали, і тому я думаю, що кожен розсудливий політик, мабуть, відкинув би такий варіант", - додав президент.

НАТО може ввести війська в Україну?

Як відзначив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Расмуссен, деякі країни-члени Північноатлантичного союзу можуть "вжити заходи в індивідуальному порядку", якщо Альянс не надасть Україні чітких можливостей щодо інтеграції.

Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відкинув варіант приєднання окремих країн-членів НАТО до війни проти Росії.

"До завершення збройного конфлікту на території України іноземні держави не будуть вводити свої війська на територію нашої країни. Щобільше, ми цього не просимо", - заявив Кулеба.