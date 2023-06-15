UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Павел про приєднання НАТО до війни: розсудливий політик відкине такий варіант

Фото: Петр Павел, президент Чехії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Північноатлантичний союз не вступить у війну на території України. Кожен розсудливий політик відкинув би такий варіант.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я думаю, що у цьому питанні змін не буде. Неважливо, війська НАТО приєднаються до операції на самому початку чи в її кінці. Юридично це не матиме різниці. Яка б країна чи група країн не приєдналася до конфлікту, це, за визначенням, означатиме, що НАТО приєдналося до війни проти Росії", - заявив Павел.

За словами президента Чехії, ніхто не бажає війни НАТО та Росії, попри слабкість російської армії та її країни. Ймовірно за такого сценарію країна-окупант захоче використати ядерну зброю.

"Вони неодноразово про це казали, і тому я думаю, що кожен розсудливий політик, мабуть, відкинув би такий варіант", - додав президент.

НАТО може ввести війська в Україну?

Як відзначив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Расмуссен, деякі країни-члени Північноатлантичного союзу можуть "вжити заходи в індивідуальному порядку", якщо Альянс не надасть Україні чітких можливостей щодо інтеграції.

Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відкинув варіант приєднання окремих країн-членів НАТО до війни проти Росії.

"До завершення збройного конфлікту на території України іноземні держави не будуть вводити свої війська на територію нашої країни. Щобільше, ми цього не просимо", - заявив Кулеба.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніНАТОРосійська Федерація