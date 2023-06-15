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Павел о присоединении НАТО к войне: здравомыслящий политик отбросит такой вариант

Фото: Петр Павел, президент Чехии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Североатлантический союз не вступит в войну на территории Украины. Каждый рассудительный политик отверг бы такой вариант.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью " Радио Свобода ".

"Я думаю, что в этом вопросе изменений не будет. Неважно, войска НАТО присоединятся к операции в самом начале или в ее конце. Юридически это не будет иметь разницы. Какая бы страна или группа стран не присоединилась к конфликту, это, по определению, будет означать, что НАТО присоединилось к войне против России", - заявил Павел.

По словам президента Чехии, никто не желает войны НАТО и России, несмотря на слабость российской армии и ее страны. Вероятно при таком сценарии страна-оккупант захочет использовать ядерное оружие.

"Они неоднократно об этом говорили, и поэтому я думаю, что каждый здравомыслящий политик, пожалуй, отверг бы такой вариант", - добавил президент.

НАТО может ввести войска в Украину?

Как отметил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен, некоторые страны-члены Североатлантического союза могут "принять меры в индивидуальном порядке", если Альянс не предоставит Украине четкие возможности по интеграции.

Между тем, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отверг вариант присоединения отдельных стран-членов НАТО к войне против России.

"До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашей страны. Более того, мы этого не просим", - заявил Кулеба.

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