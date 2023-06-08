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Кулеба оцінив ймовірність введення військ НАТО на територію України

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Четвер 08 червня 2023 11:40
Кулеба оцінив ймовірність введення військ НАТО на територію України Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Країни Північноатлантичного союзу не вводитимуть війська на територію України до завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"До завершення збройного конфлікту на території України іноземні держави не будуть вводити свої війська на територію нашої країни. Щобільше, ми цього не просимо", - заявив Кулеба.

Міністр підкреслив, що після того, як Україна стане членом Альянсу, українські бригади будуть розміщені в інших країнах НАТО для їх оборони.

НАТО може ввести війська в Україну?

За словами колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Расмуссена, якщо Альянс не зможе надати Україні чітких можливостей руху в Північноатлантичний союз, то деякі країни можуть "вжити заходи в індивідуальному порядку".

Саміт у Вільнюсі

З 11 по 12 липня у Вільнюсі, столиці Литви, відбудеться саміт НАТО. Як відзначив міністр Кулеба, Україна очікуватиме чіткого "графіку вступу" країни до Альянсу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наша країна готова вступити до НАТО, у зв'язку з чим він чекає, коли Північноатлантичний союз буде готовий прийняти Україну. Попри усе країни-члени Альянсу висловлюють різні думки щодо членства нашої країни на тлі війни з Росією. Наприклад, Німеччина вважає, що "політика відкритих дверей залишається в силі", але Берлін не готовий говорити про членство України сьогодні.

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