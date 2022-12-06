"Пацани йдуть щодня": окупант жаліється на масове дезертирство в армії (перехоплення)

Мобілізований російський окупант у Донецькій області розповів матері про масове дезертирство і бажання втекти з окопів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram -канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Пацани звідси йдуть щодня... Тут не має ні постачання, ні їжі... Якби ми паспорти додому не відправили, то поїхали б дуже просто", - йдеться у радіоперехопленні.

Раніше у перехопленні ГУР говорилося, що російські солдати з сьомої роти здали свою зброю офіцерам і пішли пішки з України до РФ.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що мобілізований російський окупант у Донецькій області розповів матері про важкі умови та алкоголізм у підрозділі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни скаржаться на фейкові пропагандистські новини про війну проти України.

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