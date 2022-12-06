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"Пацаны уходят каждый день": оккупант жалуется на массовое дезертирство в армии (перехват)

Новина українською →
Украина, Вторник 06 декабря 2022 20:22
"Пацаны уходят каждый день": оккупант жалуется на массовое дезертирство в армии (перехват) Фото: оккупанты в разговорах с родными говорят о желании бежать из окопов (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Мобилизованный российский оккупант в Донецкой области рассказал матери о массовом дезертирстве и желании бежать из окопов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Пацаны отсюда уходят каждый день... Здесь нет ни снабжения, ни еды... Если бы мы паспорта домой не отправили, то поехали бы очень просто", - говорится в радиоперехвате.

Ранее в перехвате ГУР говорилось, что российские солдаты из седьмой роты сдали оружие офицерам и ушли пешком из Украины в РФ.

Недавно РБК-Украина сообщало, что мобилизованный российский оккупант в Донецкой области рассказал матери о тяжелых условиях и алкоголизме в подразделении.

Напомним, ранее стало известно, что россияне жалуются на фейковые пропагандистские новости о войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Главное управление разведки
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