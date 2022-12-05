Як тут не пити? Окупант розповів про алкоголізм у підрозділі, - ГУР

Мобілізований російський окупант у Донецькій області розповів матері про важкі умови та алкоголізм у підрозділі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram головного управління розвідки МО України.

"З пацанами чотири доби не спимо, тому що всі у воді, мокрі постійно, тупо не встигаємо обсохнути. Горілку п'ємо, гріємося. По-іншому тут інакше не можна. Як тут не пити? Якщо і випив, то вже простіше тобі тут стає" , - йдеться у радіоперехопленні.

Раніше у перехопленні ГУР говорилося, що російські солдати з сьомої роти здали свою зброю офіцерам і пішли пішки з України до РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни скаржаться на фейкові пропагандистські новини про війну проти України.

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