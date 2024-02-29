Патрулюють безпілотниками й не тільки. Росіяни посилюють терор в Мелітополі

Російські терористи посилюють тиск в тимчасово окупованому Мелітополі. Використовують квадрокоптери для патрулювання й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Як розповів Федоров, в Мелітополі росіяни почали використовувати квадрокоптери для патрулювання. Раніше таким чином терористи вишукували порушників комендантської години в Токмаку.

Зокрема ворог надсилає СМС-повідомлення про те, що всі розмови телефоном будуть записані "з метою безпеки".

"Встановлюють металеві огорожі уздовж усіх центральних і другорядних вулиць - щоб люди йшли тільки під наглядом відеокамер. Росіяни перетворили тимчасово окуповані території (ТОТ) на найбільшу в'язницю світу", - додав голова ОВА.

Ситуація на окупованій території України

Через великі втрати на фронті окупанти намагаються збільшити банк крові на ТОТ. Зробити це вони хочуть шляхом бюджетників, які досі працюють на окупованих територіях.

Зокрема росіяни на ТОТ погрожують вилучити сільгосптехніку у фермерів, які не отримали російські документи.

Тим часом влада Білорусі планує допомогти своєму бізнесу почати працювати на окупованих територіях України.