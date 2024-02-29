ua en ru
Чт, 29 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Патрулируют беспилотниками и не только. Россияне усиливают террор в Мелитополе

Четверг 29 февраля 2024 16:40
UA EN RU
Патрулируют беспилотниками и не только. Россияне усиливают террор в Мелитополе Фото: россияне усиливают террор в Мелитополе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы усиливают давление во временно оккупированном Мелитополе. Используют квадрокоптеры для патрулирования и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Как рассказал Федоров, в Мелитополе россияне начали использовать квадрокоптеры для патрулирования. Ранее таким образом террористы выискивали нарушителей комендантского часа в Токмаке.

В частности враг присылает СМС-сообщения о том, что все разговоры по телефону будут записаны "в целях безопасности".

"Устанавливают металлические ограждения вдоль всех центральных и второстепенных улиц - чтобы люди шли только под наблюдением видеокамер. Россияне превратили временно купированные территории в самую большую тюрьму мира", - добавил глава ОВА.

Ситуация на оккупированной территории Украины

Из-за больших потерь на фронте оккупанты пытаются увеличить банк крови на ВОТ. Сделать это они хотят путем бюджетников, до сих пор работающих на оккупированных территориях.

В частности, россияне на ТОТ угрожают изъять сельхозтехнику у фермеров, не получивших российские документы.

Тем временем власти Беларуси планируют помочь своему бизнесу начать работать на оккупированных территориях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Мелитополь
NEWS
ОБСЕ активировала "Московский механизм" для расследования о гражданских заложниках в РФ
ОБСЕ активировала "Московский механизм" для расследования о гражданских заложниках в РФ
DAILY
Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС