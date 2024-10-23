Патрульні врятували жінку, яка блукала лісом 9 годин: як збирати гриби безпечно

Що відомо про порятунок заблукалої в лісі жінки

Правоохоронці розповіли, що днями на лінію "102" звернувся схвильований чоловік.

"Він розповів, що вдень його мати та дружина пішли по гриби, але через кілька годин дружина помітила, що свекруха зникла", - йдеться у дописі поліції.

Уточнюється, що на той момент вже була 23-тя година вечора, тож відправлятися на пошуки потрібно було негайно.

"Допомогти патрульним зголосився односелець, і всі разом вирушили до лісу. Коли дорога закінчилася, поліцейські Валер'ян Іванський і Юрій Преварський продовжили обстежувати ліс пішки. Вони світили ліхтарями та кликали жінку на ім'я. Раптом поміж дерев побачили промінь світла та жіночу постать, яка наближалася. Це й була 61-річна грибниця, що загубилася", - розповіли у прес-службі.

Врятована жінка (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Правоохоронці відвезли громадянку додому та передали рідним.

"Жінка була надзвичайно вдячна інспекторам за те, що її знайшли... На щастя, ця історія завершилася добре, і попри багатогодинну мандрівку лісом, жінка неушкодженою повернулася додому", - додали у поліції.

Як не загубитись у лісі й збирати гриби безпечно

Правоохоронці опублікували також низку корисних порад для громадян - як не загубитись у лісі:

перед походом в ліс - ознайомитись із прогнозом погоди

одягати яскравий та теплий одяг за сезоном

брати із собою воду та перекус

використовувати GPS або механічний компас

заряджати телефон і брати з собою Power Bank

скласти маршрут і вивчити місцевість

повідомити рідних про запланований маршрут

запам'ятовувати орієнтири (дороги, річки, поля або інші помітні об'єкти)

маркувати шлях (можна залишати невеликі позначки на деревах, щоб легше знайти дорогу назад)

планувати час походу так, щоб повернутися назад до сутінків

не панікувати, якщо загубилися (натомість радять спробувати повернутися до місця, де востаннє бачили знайомий орієнтир або дорогу)

якщо самотужки з лісу вийти не виходить - зателефонувати до спеціальних служб за номерами "101" або "102"

Крім того, українцям нагадали, що внаслідок воєнних дій на території України деякі локації потенційно можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами.

З огляду на це усім, хто вирушає до лісу прогулятися або ж збирати гриби, радять оминати такі місця, а також:

уважно дивитися під ноги

не наближатись до підозрілих предметів

не чіпати підозрілих предметів

звертати увагу на попереджувальні знаки

повідомляти про небезпечні знахідки за номерами "101" або "102"

"Бажаємо вам багато грибних місць і безпечних походів", - підсумували у поліції.

Допис Патрульної поліції (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)