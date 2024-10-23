Патрульні врятували жінку, яка блукала лісом 9 годин: як збирати гриби безпечно

Днями 61-річна жінка з Рівненської області пішла по гриби та блукала в лісі впродовж 9 годин. Врятували її дубенські патрульні та односелець.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції України у Facebook.
Правоохоронці розповіли, що днями на лінію "102" звернувся схвильований чоловік.
"Він розповів, що вдень його мати та дружина пішли по гриби, але через кілька годин дружина помітила, що свекруха зникла", - йдеться у дописі поліції.
Уточнюється, що на той момент вже була 23-тя година вечора, тож відправлятися на пошуки потрібно було негайно.
"Допомогти патрульним зголосився односелець, і всі разом вирушили до лісу. Коли дорога закінчилася, поліцейські Валер'ян Іванський і Юрій Преварський продовжили обстежувати ліс пішки. Вони світили ліхтарями та кликали жінку на ім'я. Раптом поміж дерев побачили промінь світла та жіночу постать, яка наближалася. Це й була 61-річна грибниця, що загубилася", - розповіли у прес-службі.
Врятована жінка (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Правоохоронці відвезли громадянку додому та передали рідним.
"Жінка була надзвичайно вдячна інспекторам за те, що її знайшли... На щастя, ця історія завершилася добре, і попри багатогодинну мандрівку лісом, жінка неушкодженою повернулася додому", - додали у поліції.
Правоохоронці опублікували також низку корисних порад для громадян - як не загубитись у лісі:
Крім того, українцям нагадали, що внаслідок воєнних дій на території України деякі локації потенційно можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами.
З огляду на це усім, хто вирушає до лісу прогулятися або ж збирати гриби, радять оминати такі місця, а також:
"Бажаємо вам багато грибних місць і безпечних походів", - підсумували у поліції.
Допис Патрульної поліції (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в Ужгороді ДСНС рятувала хлопця, який "заплутався в кущах".
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