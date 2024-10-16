Блукав у горах 10 днів. У ДСНС розповіли неймовірну історію порятунку туриста (фото)
У вівторок, 15 жовтня, фахівці гірського пошуково-рятувального відділення ДСНС знайшли в урочищі Болотин Грунь у Рахівському районі Закарпатської області 26-річного туриста з Миколаївської області, який блукав у горах впродовж 10 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС у Закарпатській області у Facebook.
Що відомо про порятунок і стан мандрівника
У ДСНС розповіли, що 26-річному мешканцю Миколаївської області залишалось 15 кілометрів до найближчого населеного пункту, коли він остаточно втратив сили й зателефонував до Служби порятунку.
Він стверджував, що "вийшов у похід з івано-франківського селища Ворохта ще (в суботу, - Ред.) 5 жовтня, а останні чотири дні ходив узагалі без їжі".
Виснажений турист (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)
Уточнюється, що рахівські рятувальники за вказаними координатами знайшли туриста в урочищі Болотин Грунь у виснаженому стані.
На заблукалого мандрівника чекала "швидка" (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)
"Його нагодували, напоїли гарячим чаєм, обробили рани, після чого доставили до села Богдан і передали працівникам екстреної медичної допомоги", - розповіли рятувальники.
Порятунок 26-річного туриста (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)
Зазначається, що пізніше постраждалого госпіталізували до Рахівської районної лікарні.
Допис Головного управління ДСНС у Закарпатській області (скриншот: facebook.com/DsnsZakarpattya)
Реакція ДСНС: що радять туристам
Дещо згодом про цю ситуацію розповіли у прес-службі ДСНС України та наголосили, що від початку року надзвичайники допомогли понад 500 туристам, серед яких були й діти.
"Відпочивальники збивалися з маршрутів, травмувалися і без допомоги не могли вибратися з халепи", - уточнили у ДСНС.
З огляду на це українців вкотре закликали:
- не вирушати в гори без знання місцевості або недостатньої підготовки до маршруту
- не переоцінювати свої фізичні можливості
- користуватися відповідним екіпіруванням
- перед мандрівкою завантажити мобільний застосунок "Порятунок у горах"
- обов'язково відстежувати штормові попередження
"Дбайте про свою безпеку, у випадку надзвичайної події телефонуйте "101", - підсумували у ДСНС.
Повідомлення ДСНС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в Ужгороді ДСНС рятувала хлопця, який "заплутався в кущах".
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