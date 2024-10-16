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Блукав у горах 10 днів. У ДСНС розповіли неймовірну історію порятунку туриста (фото)

Середа 16 жовтня 2024 13:52
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Блукав у горах 10 днів. У ДСНС розповіли неймовірну історію порятунку туриста (фото) У Закарпатській області врятували 26-річного туриста, який блукав горами 10 днів (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)
Автор: Ірина Костенко

У вівторок, 15 жовтня, фахівці гірського пошуково-рятувального відділення ДСНС знайшли в урочищі Болотин Грунь у Рахівському районі Закарпатської області 26-річного туриста з Миколаївської області, який блукав у горах впродовж 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС у Закарпатській області у Facebook.

Що відомо про порятунок і стан мандрівника

У ДСНС розповіли, що 26-річному мешканцю Миколаївської області залишалось 15 кілометрів до найближчого населеного пункту, коли він остаточно втратив сили й зателефонував до Служби порятунку.

Він стверджував, що "вийшов у похід з івано-франківського селища Ворохта ще (в суботу, - Ред.) 5 жовтня, а останні чотири дні ходив узагалі без їжі".

Блукав у горах 10 днів. У ДСНС розповіли неймовірну історію порятунку туриста (фото)

Виснажений турист (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)

Уточнюється, що рахівські рятувальники за вказаними координатами знайшли туриста в урочищі Болотин Грунь у виснаженому стані.

Блукав у горах 10 днів. У ДСНС розповіли неймовірну історію порятунку туриста (фото)

На заблукалого мандрівника чекала "швидка" (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)

"Його нагодували, напоїли гарячим чаєм, обробили рани, після чого доставили до села Богдан і передали працівникам екстреної медичної допомоги", - розповіли рятувальники.

Блукав у горах 10 днів. У ДСНС розповіли неймовірну історію порятунку туриста (фото)

Блукав у горах 10 днів. У ДСНС розповіли неймовірну історію порятунку туриста (фото)

Порятунок 26-річного туриста (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)

Зазначається, що пізніше постраждалого госпіталізували до Рахівської районної лікарні.

Блукав у горах 10 днів. У ДСНС розповіли неймовірну історію порятунку туриста (фото)

Допис Головного управління ДСНС у Закарпатській області (скриншот: facebook.com/DsnsZakarpattya)

Реакція ДСНС: що радять туристам

Дещо згодом про цю ситуацію розповіли у прес-службі ДСНС України та наголосили, що від початку року надзвичайники допомогли понад 500 туристам, серед яких були й діти.

"Відпочивальники збивалися з маршрутів, травмувалися і без допомоги не могли вибратися з халепи", - уточнили у ДСНС.

З огляду на це українців вкотре закликали:

  • не вирушати в гори без знання місцевості або недостатньої підготовки до маршруту
  • не переоцінювати свої фізичні можливості
  • користуватися відповідним екіпіруванням
  • перед мандрівкою завантажити мобільний застосунок "Порятунок у горах"
  • обов'язково відстежувати штормові попередження

"Дбайте про свою безпеку, у випадку надзвичайної події телефонуйте "101", - підсумували у ДСНС.

Блукав у горах 10 днів. У ДСНС розповіли неймовірну історію порятунку туриста (фото)

Повідомлення ДСНС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в Ужгороді ДСНС рятувала хлопця, який "заплутався в кущах".

Читайте також, що наймолодший рятувальник України розповів про службу під час війни.

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