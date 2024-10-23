Патрульные спасли женщину, которая блуждала по лесу 9 часов: как собирать грибы безопасно

На днях 61-летняя женщина из Ровенской области пошла за грибами и блуждала в лесу на протяжении 9 часов. Спасли ее дубенские патрульные и односельчанин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Facebook.
Правоохранители рассказали, что на днях на линию "102" обратился взволнованный мужчина.
"Он рассказал, что днем его мать и жена пошли за грибами, но через несколько часов жена заметила, что свекровь исчезла", - говорится в сообщении полиции.
Уточняется, что на тот момент уже был 23-й час вечера, поэтому отправляться на поиски нужно было немедленно.
"Помочь патрульным вызвался односельчанин, и все вместе отправились в лес. Когда дорога закончилась, полицейские Валерьян Иванский и Юрий Преварский продолжили обследовать лес пешком. Они светили фонарями и звали женщину по имени. Вдруг среди деревьев увидели луч света и женскую фигуру, которая приближалась. Это и была потерявшаяся 61-летняя грибница", - рассказали в пресс-службе.
Спасенная женщина (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Правоохранители отвезли гражданку домой и передали родным.
"Женщина была благодарна инспекторам за то, что ее нашли... К счастью, эта история завершилась хорошо, и, несмотря на многочасовое путешествие по лесу, женщина невредимой вернулась домой", - добавили в полиции.
Правоохранители опубликовали также ряд полезных советов для граждан - как не потеряться в лесу:
Кроме того, украинцам напомнили, что в результате военных действий на территории Украины некоторые локации потенциально могут быть загрязнены взрывоопасными предметами.
Учитывая это всем, кто отправляется в лес прогуляться или собирать грибы, советуют обходить такие места, а также:
"Желаем вам много грибных мест и безопасных походов", - подытожили в полиции.
Пост Патрульной полиции (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
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