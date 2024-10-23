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Патрульные спасли женщину, которая блуждала по лесу 9 часов: как собирать грибы безопасно

Полиция в Ровенской области спасла женщину, которая блуждала по лесу 9 часов (фото: facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Ирина Костенко

На днях 61-летняя женщина из Ровенской области пошла за грибами и блуждала в лесу на протяжении 9 часов. Спасли ее дубенские патрульные и односельчанин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Facebook.

Что известно о спасении заблудившейся в лесу женщины

Правоохранители рассказали, что на днях на линию "102" обратился взволнованный мужчина.

"Он рассказал, что днем его мать и жена пошли за грибами, но через несколько часов жена заметила, что свекровь исчезла", - говорится в сообщении полиции.

Уточняется, что на тот момент уже был 23-й час вечера, поэтому отправляться на поиски нужно было немедленно.

"Помочь патрульным вызвался односельчанин, и все вместе отправились в лес. Когда дорога закончилась, полицейские Валерьян Иванский и Юрий Преварский продолжили обследовать лес пешком. Они светили фонарями и звали женщину по имени. Вдруг среди деревьев увидели луч света и женскую фигуру, которая приближалась. Это и была потерявшаяся 61-летняя грибница", - рассказали в пресс-службе.

Спасенная женщина (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Правоохранители отвезли гражданку домой и передали родным.

"Женщина была благодарна инспекторам за то, что ее нашли... К счастью, эта история завершилась хорошо, и, несмотря на многочасовое путешествие по лесу, женщина невредимой вернулась домой", - добавили в полиции.

Как не потеряться в лесу и собирать грибы безопасно

Правоохранители опубликовали также ряд полезных советов для граждан - как не потеряться в лесу:

  • перед походом в лес - ознакомиться с прогнозом погоды
  • одевать яркую и теплую одежду по сезону
  • брать с собой воду и перекус
  • использовать GPS или механический компас
  • заряжать телефон и брать с собой Power Bank
  • составить маршрут и изучить местность
  • сообщить родным о запланированном маршруте
  • запоминать ориентиры (дороги, реки, поля или другие заметные объекты)
  • маркировать путь (можно оставлять небольшие отметки на деревьях, чтобы легче найти обратный путь)
  • планировать время похода так, чтобы вернуться назад до сумерек
  • не паниковать, если потерялись (вместо этого советуют попытаться вернуться к месту, где в последний раз видели знакомый ориентир или дорогу)
  • если самостоятельно из леса выйти не получается - позвонить в специальные службы по номерам "101" или "102"

Кроме того, украинцам напомнили, что в результате военных действий на территории Украины некоторые локации потенциально могут быть загрязнены взрывоопасными предметами.

Учитывая это всем, кто отправляется в лес прогуляться или собирать грибы, советуют обходить такие места, а также:

  • внимательно смотреть под ноги
  • не приближаться к подозрительным предметам
  • не трогать подозрительные предметы
  • обращать внимание на предупредительные знаки
  • сообщать об опасных находках по номерам "101" или "102"

"Желаем вам много грибных мест и безопасных походов", - подытожили в полиции.

Пост Патрульной полиции (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Ужгороде ГСЧС спасала парня, который "запутался в кустах".

Читайте также историю спасения туриста, который блуждал в горах в течение 10 дней.

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