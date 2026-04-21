Патрульні поліцейські будуть жити на полігонах, - Клименко

"Тепер патрульні поліцейські будуть жити на полігонах по черзі. Ми будемо залучати військовослужбовців, які пройшли бойові дії в складі 1-го та 2-го армійських корпусів Національного гвардії, а також з Державної прикордонної служби. Як інструкторів", - наголосив він.

Клименко зауважив, що це стосується спочатку всіх підрозділів патрульної служби, після чого настане черга і райвідділків.

"А ветерани, які будуть демобілізуватися, які можуть викладати - ми будемо пропонувати їм продовжувати службу саме в системі підготовки, бойової підготовки поліцейських", - сказав він.

Міністр зазначив, що йдеться про тренування і про психологічну стійкість. Він наголосив, що психологічну стійкість в екстремальній ситуації визначає не тест, а досвід знаходження поліцейського на полігоні разом з інструктором.

Перегляд протоколів реагування

"За вказівкою президента (Володимира Зеленського, - ред.) мають бути переглянуті протоколи реагування, програми підготовки. Ми говоримо про тактику дій з використанням озброєння, боєприпасів, які можуть бути на руках у громадян", - повідомив Клименко.

Він наголосив, що патрульні поліцейські під час виїзду на виклики мають бути готовими до того, що в них можуть кинути, як мінімум, гранату. Міністр додав, що цього не бояться всі, хто працював, наприклад, в Краматорську чи в Слов’янську.

Фото: Клименко хоче відправляти всіх поліцейських на фронт або у прифронтову зону (інфографіка РБК-Україна)

"Поліцейський не повинен боятися, коли десь вибухає взривпакет або свистить куля. Тому що працівник поліції - він на те й працівник поліції, щоб ризикувати заради життя інших людей", - підкреслив Клименко.

Він зауважив, що більшість поліцейських вже пройшли через ротації у зведених загонах і служили по кілька місяців.

"Я взагалі маю таку позицію і не раз її озвучував, але не знаю, чи мене підтримає керівництво Нацполіції: я би усіх на місяць-два щонайменше перекидав якщо не на фронт, то хоча б у прифронтову зону. Наприклад, Краматорське Управління патрульної поліції. Або Павлоград, або Синельникове", - заявив міністр.