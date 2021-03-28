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Патрульна поліція Києва через карантин обмежила прийом людей

Новость на русском → Київ, Неділя 28 березня 2021 12:51
Патрульна поліція Києва через карантин обмежила прийом людей Фото: патрульна поліція (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Патрульна поліція через карантину в Києві обмежує прийом людей. Тепер прийомними днями будуть тільки понеділок і четвер.

Про це йдеться у повідомленні столичної патрульної поліції в Facebook.

Повідомляється, що для запобігання поширення коронавірусу управління патрульної поліції Києва обмежує прийом громадян

"Адміністративна практика буде приймати громадян два дні - у понеділок і четвер. Час роботи з 9:00 до 13:00. Зверніть увагу, що це стосується тільки невідкладних питань. Таких, як повернення водійського посвідчення (за умови, що термін дії тимчасового дозволу закінчується) і евакуація автомобіля", - йдеться в повідомленні.

З усіх питань просять звертатися в управління письмово за адресою: 03151 р. Київ, вул. Народного Ополчення, 9, або по електронній пошті kyiv@patrol.police.gov.ua. При цьому звернення треба оформляти відповідно до вимог, прописаних у законі "Про звернення громадян".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що локдаун в Києві може закінчитися раніше терміну, якщо в столиці епідемічна ситуація покращиться.

Крім того, стало відомо, при яких умовах можливе подальше посилення карантинних заходів на громадському транспорті.

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