Патрульна поліція Києва через карантин обмежила прийом людей

Патрульна поліція через карантину в Києві обмежує прийом людей. Тепер прийомними днями будуть тільки понеділок і четвер.

Про це йдеться у повідомленні столичної патрульної поліції в Facebook .

Повідомляється, що для запобігання поширення коронавірусу управління патрульної поліції Києва обмежує прийом громадян

"Адміністративна практика буде приймати громадян два дні - у понеділок і четвер. Час роботи з 9:00 до 13:00. Зверніть увагу, що це стосується тільки невідкладних питань. Таких, як повернення водійського посвідчення (за умови, що термін дії тимчасового дозволу закінчується) і евакуація автомобіля", - йдеться в повідомленні.

З усіх питань просять звертатися в управління письмово за адресою: 03151 р. Київ, вул. Народного Ополчення, 9, або по електронній пошті kyiv@patrol.police.gov.ua. При цьому звернення треба оформляти відповідно до вимог, прописаних у законі "Про звернення громадян".