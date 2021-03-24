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Кличко назвал условие, при котором могут ввести спецпропуска для транспорта

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 17:17
Кличко назвал условие, при котором могут ввести спецпропуска для транспорта Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В общественном транспорте Киева могут ввести спецпропуска, если ситуация с COVID-19 в столице дойдет до критической черты. В частности, если количество тяжелобольных в сутки будет быстро увеличиваться.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире "Украина 24".

"Закрывать транспорт пока не планируем, но если ситуация будет ухудшаться и дойдет до критической черты, я не исключаю, что мы будем ограничивать движение транспорта. Критический предел - когда количество тяжелобольных в сутки будет увеличиваться кратно и мы не сможем обеспечить медицинской помощью каждого из них", - заявил он.

Кличко отметил, что столичные власти делают все, чтобы не дойти до критической черты.

"Если места (в больницах - ред.) будут заполнены, то будет коллапс. Официально 74% заполненность больниц (сейчас - ред.), Мы увеличиваем количество коек и делаем все, чтобы не дойти до критической отметки", - добавил он.

Напомним, в столице с субботы действуют жесткие карантинные ограничения. При этом с 23 марта Киев официально попал в "красную" зону. Подробнее об ограничениях, которые действуют в Киеве - в материале РБК-Украина.

Кроме того, ученые НАН прогнозируют в Киеве и еще восьми областях самый большой рост заболеваемости COVID-19.

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Кличко назвал условие, при котором могут ввести спецпропуска для транспорта
Кличко назвал условие, при котором могут ввести спецпропуска для транспорта
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