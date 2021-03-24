Кличко назвал условие, при котором могут ввести спецпропуска для транспорта

В общественном транспорте Киева могут ввести спецпропуска, если ситуация с COVID-19 в столице дойдет до критической черты. В частности, если количество тяжелобольных в сутки будет быстро увеличиваться.

"Закрывать транспорт пока не планируем, но если ситуация будет ухудшаться и дойдет до критической черты, я не исключаю, что мы будем ограничивать движение транспорта. Критический предел - когда количество тяжелобольных в сутки будет увеличиваться кратно и мы не сможем обеспечить медицинской помощью каждого из них", - заявил он.

Кличко отметил, что столичные власти делают все, чтобы не дойти до критической черты.

"Если места (в больницах - ред.) будут заполнены, то будет коллапс. Официально 74% заполненность больниц (сейчас - ред.), Мы увеличиваем количество коек и делаем все, чтобы не дойти до критической отметки", - добавил он.